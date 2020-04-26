В Испании за сутки зарегистрировано рекордно низкое количество умерших от коронавируса

По меньшей мере 288 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.
Данный показатель стал самым низким с 19 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 23 190.
Число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 207 634 и выросло за сутки на 1 729. Выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента, этот показатель вырос за 24 часа на 3 024. По данным газеты El Pais, среди инфицированных более 37,5 тыс. — медперсонал.
Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С воскресенья власти страны решили ввести послабления для детей, которым теперь можно выходить на прогулку.
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