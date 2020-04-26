В Великобритании cамое низкое с конца марта количество смертей из-за коронавируса

Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью Covid-19, сообщают в воскресенье в национальной службе здравоохранения.

Это - самый низкий показатель с конца марта.

Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.

Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 тыс 463 из них заболели за минувшие сутки.