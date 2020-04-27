Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 206 тыс. 542 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 662, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 2 млн 971 тыс. 639 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 73 тыс. 756 случаев заражения.
Полностью излечились почти 866 тыс. человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 965 тыс. 910 (54 тыс. 876 скончавшихся), Испании — 226 тыс. 629 (23 тыс. 190), Италии — 197 тыс. 675 (26 тыс. 644), Франции — 162 тыс. 220 (22 тыс. 856), Германии — 157 тыс. 770 (5 тыс. 976), Великобритании — 154 тыс. 037 (20 тыс. 732), Турции — 110 тыс. 130 (2 тыс. 805).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016