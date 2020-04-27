В Украине уже более 9000 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 398 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 310 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 351 случай;

Закарпатская область — 375 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 761 случай;

Кировоградская область — 337 случаев;

г. Киев — 1220 случаев;

Киевская область — 570 случаев;

Львовская область — 358 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 240 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 522 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 612 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1375 случаев;

Черкасская область — 267 случаев;

Черниговская область — 35 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.