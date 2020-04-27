В Украине уже более 9000 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 398 случаев;
Волынская область — 254 случая;
Днепропетровская область — 310 случаев;
Донецкая область — 52 случая;
Житомирская область — 351 случай;
Закарпатская область — 375 случаев;
Запорожская область — 204 случая;
Ивано-Франковская область — 761 случай;
Кировоградская область — 337 случаев;
г. Киев — 1220 случаев;
Киевская область — 570 случаев;
Львовская область — 358 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 115 случаев;
Одесская область — 240 случаев;
Полтавская область — 173 случая;
Ровенская область — 522 случая;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 612 случаев;
Харьковская область — 196 случаев;
Херсонская область — 88 случаев;
Хмельницкая область — 72 случая;
Черновицкая область — 1375 случаев;
Черкасская область — 267 случаев;
Черниговская область — 35 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
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