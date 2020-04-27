В Испании продолжает снижаться количество смертей от коронавируса

В Испании за сутки скончались 288 пациентов с коронавирусом COVID-19, что является самым низким показателем за последние недели, сообщили СМИ этой страны в воскресенье.

Общее число умерших с момента начала распространения в Испании коронавируса — 23 190.

За сутки в стране выявлено 1 729 новых случаев заражения. В то же время, 3 024 за это время успешно завершили лечение.

В целом, в Испании коронавирусом за все время заразились более 207 тыс. жителей.

Власти ранее в апреле ослабили ограничения передвижения населения. Теперь правительство готовит дальнейшие шаги в этом направлении и представит в парламенте свой план в ближайший вторник. Кроме того, со 2 мая власти будут готовы разрешить семейные прогулки и индивидуальные занятия спортом на улице, если наблюдаемая положительная тенденция в борьбе против вируса сохранится.