В Испании продолжает снижаться количество смертей от коронавируса

В Испании за сутки скончались 288 пациентов с коронавирусом COVID-19, что является самым низким показателем за последние недели, сообщили СМИ этой страны в воскресенье.
Общее число умерших с момента начала распространения в Испании коронавируса — 23 190.
За сутки в стране выявлено 1 729 новых случаев заражения. В то же время, 3 024 за это время успешно завершили лечение.
В целом, в Испании коронавирусом за все время заразились более 207 тыс. жителей.
Власти ранее в апреле ослабили ограничения передвижения населения. Теперь правительство готовит дальнейшие шаги в этом направлении и представит в парламенте свой план в ближайший вторник. Кроме того, со 2 мая власти будут готовы разрешить семейные прогулки и индивидуальные занятия спортом на улице, если наблюдаемая положительная тенденция в борьбе против вируса сохранится.
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