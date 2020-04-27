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В Украине планируют делать до 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки

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В Украине планируют делать до 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки в ближайшем времени планируется увеличить до 8-10 тыс., сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование. В настоящее время в сутки проводим около 5,5-6 тыс. исследований. Задача — в ближайшем времени увеличить до 8-10 тыс. тестирований в сутки",- сказал он.

Министр сообщил об уже полученных около 4,5 тыс. ПЦР-систем украинского производства.

"Около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая из них насчитывает около 100 тестов. Сегодня получим еще около 160 тыс..Мы будем закупать и далее эти тест-системы, они соответствуют мировым стандартам",- сказал он.

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По словам Степанова, на этой неделе Минздрав планирует проводить консультации в отношении массового ИФА-тестирования.

"ИФА-тесты выявляют антитела в крови человека, переболевшего COVID-19. Это важно, ведь, сравнивая с другими такого рода заболеваниями, у нас есть основания считать, что если у человека есть антитела, то у него есть иммунитет на заболевание. На этой неделе у нас будут соответствующие консультации с учеными НАН, экспертами ВОЗ — каким образом применять ИФА-тесты, в каких случаях, ведь золотым стандартом является ПЦР-тестирование. Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать стандартам",- сказал он.

Максим Степанов, коронавирус
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