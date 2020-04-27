Медработники составляют в Украине пятую часть инфицированных коронавирусом

Заболевание COVID-19 по состоянию на 27 апреля в Украине подтверждено у 1,749 тыс. медработников, что составляет 19,4% (фактически каждый пятый) всех подтвержденных случаев, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook в понедельник.
ЦОЗ называет несколько причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, в частности отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация, недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.
При этом в сообщении ЦОЗ уточняется, что обеспечение больниц СИЗ осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.
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