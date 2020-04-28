Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 28 апреля, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 27,1025 грн за доллар против 27,1441 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4184 грн за евро против 29,3306 грн за евро накануне.