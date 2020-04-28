Количество больных коронавирусом в мире превысило три миллиона

По состоянию на утро 28 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 миллионов 64 тысяч, включая свыше 211 тысяч летальных.

Об этом сообщает Worldometer.

Так, утром вторника число подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3 064 895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случай выздоровления пациентов.

В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1 010 507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).