В Минздраве уверены, что снятие карантина не приведет к новой волне эпидемии

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что пик заболевания коронавирусом после окончания карантина не будет, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана, разработанного Минздравом и Кабмином.

Об этом он сказал на брифинге 28 апреля.

«Все те меры, которые мы проводим, проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью и с точки зрения введения карантина, я уверен, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Министерством здравоохранения, утвержден правительством, мы в состоянии избежать пика», — заявил Степанов, отвечая на вопрос, возможно ли, что после окончания срока карантина может начаться новая волна эпидемии и смогут ли украинские врачи справиться с пиком заболеваемости.

По его словам, что пик — это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима.

«Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мероприятий, я уверен, что пик маловероятен», — отметил министр здравоохранения.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы постоянно анализируем, в том числе смотрим на другие страны, как они выходили из карантина, но находим тот баланс и нагрузка на медицинскую систему, и смягчение карантинных мероприятий, и я уверен, что ситуация, во-первых, полностью контролируема, и мы можем избежать любого пика в том смысле, в котором я сказал», — заявил Степанов.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.