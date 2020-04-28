Минфин впервые за месяц попытается разместить ОВГЗ

Министерство финансов Украины назначило на вторник три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ): 3-месячных гривневых и 6- и 9-месячных долларовых, говорится в объявлении на сайте ведомства.
Как сообщалось, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных — 24 марта.
На них средневзвешена ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения — 10% годовых, 3-мес. долларовых — 3% годовых.
Две недели назад Минфин отмечал, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.
Помимо этого, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о планах проведения с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.
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