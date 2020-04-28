Нацбанк готов выдавать банкам рефинансирование под 8% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней на уровне учетной, а дебютный тендер сроком до пяти лет проведет 8 мая, сообщила пресс-служба НБУ во вторник.
Согласно сообщению, для стимулирования экономики фиксированная переменная (постоянная величина) по долгосрочным кредитам рефинансирования и кредитам на срок до 90 дней не будет включена в стоимость этих кредитов и равна нулю.
Отмечается, что кредиты рефинансирования будут предоставляться путем проведения количественных тендеров без ограничения объема. Объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющемся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Нацбанка, иностранная валюта, а в ближайшем будущем — и корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.
НБУ сообщил, что с 30 апреля по 30 июня тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней будут проводиться еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца, начиная с 8 мая.
Регулятор напомнил, что для поддержания ликвидности банков ранее была увеличена периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности, а также срок предоставления кредитов с 30 до 90 дней. Кроме того, НБУ расширил перечень приемлемых залогов, которые банки могут предоставлять для получения рефинансирования, а также ввел дополнительные инструменты, в том числе — долгосрочное рефинансирование на срок от 1 до 5 лет.
Напомним, что учетная ставка НБУ составляет сейчас 8%.
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