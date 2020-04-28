Жители Великобритании почтили минутой молчания память умерших из-за коронавируса медработников

Великобритания почтила минутой молчания память работников медицины и других ключевых отраслей, которые умерли от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом нового типа. Акция прошла во вторник ровно в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Телеканал Sky News показал кадры из разных частей Соединенного Королевства, демонстрирующие, как люди отложили свои дела, чтобы отдать дань уважения и памяти врачам, медсестрам, водителям общественного транспорта и другим работникам ключевых профессий, ставших жертвами инфекции. Среди тех, кто принял участие в церемонии, — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик присоединился к акции на своем рабочем месте, в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Ранее Джонсон провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе в отделении интенсивной терапии, и после выписки выступил с благодарностью врачам, рассказав, что они спасли ему жизнь.

По подсчетам британских СМИ, с начала эпидемии в стране умерли более 100 сотрудников Службы национального здравоохранения, а также работники других государственных и частных компаний, которые, несмотря на эпидемию коронавируса, из необходимости продолжали работать.

По официальным данным на 27 апреля, число умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом превысило 21 тыс. Большинство летальных исходов приходится на Англию. У более чем 157 тыс. человек результат на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным. При этом, по данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), число умерших в Англии и Уэльсе от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа и сопутствующих осложнений, по состоянию на 17 апреля в 1,5 раза превышало официальную статистику.