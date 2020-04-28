МАУ анонсировала 11 специальных рейсов для возвращения украинцев домой

С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда в нашу страну.

Как отмечает пресс-служба компании, на ее сайте открывается продажа билетов на следующие специальные рейсы:

• 1 мая 2020: Амстердам — Киев, Тель-Авив — Киев;

• 3 мая 2020: Женева — Киев, Дубай — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев;

• 5 мая 2020: Торонто — Киев, Дортмунд — Киев, Прага — Киев;

• 7 мая 2020: Мадрид — Киев, Милан — Киев;

• 9 мая 2020: Мюнхен — Киев.

Иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты.

Приобрести билеты можно будет по мере активации формы бронирования, соответствующей конкретному рейсу и дате https://www.flyuia.com/ua/ru/information/fly-home.

На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.