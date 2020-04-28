Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий

Диагностирование COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья во вторник.

Согласно сообщению, в Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98,719 тыс. образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В ЦОЗ отмечают, что тестированию подлежат лица с подозрением на коронавирус, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, пациенты с пневмонией, медработники (каждые 5 дней) и пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).