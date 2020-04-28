В Британии количество жертв коронавируса увеличилось на 526 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Великобритании возросло за сутки на 586, количество заболевших увеличилось на 3996, общее число умерших увеличилось до 21,6 тысячи, сообщил глава минздрава Мэтт Хэнкок в ходе ежедневного брифинга на Даунинг-стрит.
Общее число скончавшихся от коронавируса составило 21 678 (накануне эта цифра равнялась 21 092), количество заболевших — 161 145 (157 149 накануне), сообщил он.
Накануне в британских больницах скончались 360 человек — это самый низкий суточный прирост за четыре недели, однако системы оповещения в выходные работают не в полную силу, так что во вторник цифра ожидаемо выше; количество заболевших накануне увеличилось на 4 310 человек.
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