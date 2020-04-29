Войти
После 11 мая Украина перейдет к адаптивному региональному карантину
официально
После 11 мая Украина перейдет к адаптивному региональному карантину
В России в очередной раз продлили нерабочие дни
соседи
В России в очередной раз продлили нерабочие дни

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

В Киеве уже не хватает лабораторий для тестирования COVID-19

349
В Киеве уже не хватает лабораторий для тестирования COVID-19

Столичные лаборатории не справляются с обработкой анализов для тестирования COVID-19, поэтому в Киеве нужно открывать новые лаборатории.

Об этом на брифинге заявил глава комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, передает УП.

«Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем то, что нужно, как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом», — рассказал он.

По его словам, украинская власть на 10 дней запаздывает с мерами борьбы с коронавирусом.

Он также заявил, что Киеву катастрофически не хватает ПЦР-тестов.

Вместе с тем он отметил, что Киев готов к борьбе с вирусом. Гелевей сообщил, что в столице есть 1400 койко-мест для принятия больных на коронавирус, пока же на стационарном лечении в киевских больницах находится 199 больных COVID-19, всего в Киеве заболело 1341 человек.

Глава комиссии добавил, что в Киеве врачи лишь трех инфекционных больниц (4,9 и Александровской больницы), которые борются с коронавирусом, получили доплаты, а все остальные — нет. Это связано со вторым этапом медреформы.

Он добавил, что медики других больниц возмущаются, потому что работают в таких же условиях, но не получили за это ни копейки.

Читайте также: Власти Швейцарии разрешили открыть рестораны и музеи

Кроме того, его удивляет, что медикам экстренной круглосуточной медицинской помощи (скорым), в отличие от мобильных бригад, которые работают только днем, не выдали тестов на коронавирус и даже когда они выезжают на вызов связанный с вирусом, то им нечем делать тест.

 

Киев, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 29 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016