В Киеве уже не хватает лабораторий для тестирования COVID-19

Столичные лаборатории не справляются с обработкой анализов для тестирования COVID-19, поэтому в Киеве нужно открывать новые лаборатории.

Об этом на брифинге заявил глава комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, передает УП.

«Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем то, что нужно, как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом», — рассказал он.

По его словам, украинская власть на 10 дней запаздывает с мерами борьбы с коронавирусом.

Он также заявил, что Киеву катастрофически не хватает ПЦР-тестов.

Вместе с тем он отметил, что Киев готов к борьбе с вирусом. Гелевей сообщил, что в столице есть 1400 койко-мест для принятия больных на коронавирус, пока же на стационарном лечении в киевских больницах находится 199 больных COVID-19, всего в Киеве заболело 1341 человек.

Глава комиссии добавил, что в Киеве врачи лишь трех инфекционных больниц (4,9 и Александровской больницы), которые борются с коронавирусом, получили доплаты, а все остальные — нет. Это связано со вторым этапом медреформы.

Он добавил, что медики других больниц возмущаются, потому что работают в таких же условиях, но не получили за это ни копейки.

Кроме того, его удивляет, что медикам экстренной круглосуточной медицинской помощи (скорым), в отличие от мобильных бригад, которые работают только днем, не выдали тестов на коронавирус и даже когда они выезжают на вызов связанный с вирусом, то им нечем делать тест.