Украинцы с 1 января смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам, в соответствии с которым последние смогут самостоятельно выбирать банк для получения выплат, сообщается на сайте регулятора в среду.
«Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Норма заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы», — поясняет НБУ.
Нацбанк пояснил, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета сотрудника по стандарту IBAN, в том числе счета, который сотрудник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.
«Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», — отметил замглавы НБУ Сергей Холод, которого цитирует пресс-служба.
Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 24 апреля 2020 года № 56 «Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», обнародованным на сайте Нацбанка и вступившим в силу с 25 апреля, кроме пунктов, которыми регулятор уточнил порядок по выплате зарплат.
Пресс-служба регулятора добавила, что документом также были внесены уточнения в инструкцию о безналичных расчетах в Украине в нацвалюте, которые связаны с изменениями в законодательстве, в частности в Кодексе Украины по процедурам банкротства и законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Как сообщалось, окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN завершился 13 января этого года.
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