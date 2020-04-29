В Италии число жертв коронавируса снова выросло более чем на 300 человек

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 323 человека, число жертв достигло 27 682, следует из сводки службы гражданской обороны.
Во вторник рост жертв составил 382 случая.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 2086 до 20 3591. Накануне был зарегистрирован 2091 новый случай.
Выздоровевшими за сутки объявлены 2311 жителей Италии. Этот показатель достиг 71 252 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 2317 случаях выздоровления.
Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться — за сутки на 548 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 104 657 человек.
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