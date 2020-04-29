Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

Великобритания вышла на третье место в мире по числу смертей, вызванный коронавирусом нового типа. Как объявил в среду на пресс-конференции в Лондоне глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, количество зарегистрированных в стране летальных исходов превысило 26 тыс.
«Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей», — сказал Рааб, уточнив, что со среды статистика Минздрава будет включать умерших не только в больницах, как это было до настоящего момента, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. «К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом», — добавил он.
В результате изменения методики подсчета за одни сутки число отмеченных в стране смертей выросло с 21 678 до более чем 26 тыс. Таким образом, по этому показателю Великобритания теперь уступает лишь Италии и США.
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