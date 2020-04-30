Нацбанк снова начал укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 30 апреля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 26,9714 грн за доллар против 27,0485 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,2424 грн за евро против 29,4274 грн за евро накануне.