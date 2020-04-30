В Украине уже более 10 тысяч заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 417 случаев;
Волынская область — 280 случаев;
Днепропетровская область — 347 случаев;
Донецкая область — 68 случаев;
Житомирская область — 374 случая;
Закарпатская область — 419 случаев;
Запорожская область — 243 случая;
Ивано-Франковская область — 862 случая;
Кировоградская область — 391 случай;
г. Киев — 1401 случай;
Киевская область — 664 случая;
Львовская область — 430 случаев;
Луганская область — 33 случая;
Николаевская область — 126 случаев;
Одесская область — 277 случаев;
Полтавская область — 203 случая;
Ровенская область — 637 случаев;
Сумская область — 102 случая;
Тернопольская область — 779 случаев;
Харьковская область — 249 случаев;
Херсонская область — 111 случаев;
Хмельницкая область — 82 случая;
Черновицкая область — 1571 случай;
Черкасская область — 290 случаев;
Черниговская область — 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016