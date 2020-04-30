Украина вчера провела рекордное количество ПЦР-исследований

В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество исследований, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В Украине провели 7,315 тыс. ПЦР-исследований за сутки. Наша цель — делать как много больше тестирований",- сказал он.

Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство будет рассматриваться вопрос повышения зарплат работникам лабораторий.