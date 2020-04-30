На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной детской головой

В четверг около 6:00 в Холодногорский отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

«Обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина отказалась что-либо объяснять или пояснять работникам полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Вместе с тем, в 8:25 четверга из службы 102 в Дергачевский отдел полиции области поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки, сообщившего, что утром обнаружил в соседней комнате у себя дома обезглавленное тело 11-летней племянницы. Мужчина также уточнил, что живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

В отделе коммуникаций облуправления полиции уточнили, что по предварительной информации задержанная в неадекватном состоянии гражданка — мать обезглавленной девочки.

Информация об обоих происшествиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.