На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной детской головой

В четверг около 6:00 в Холодногорский отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский шлях идет обнаженная женщина.
«Обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщина отказалась что-либо объяснять или пояснять работникам полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.
Вместе с тем, в 8:25 четверга из службы 102 в Дергачевский отдел полиции области поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки, сообщившего, что утром обнаружил в соседней комнате у себя дома обезглавленное тело 11-летней племянницы. Мужчина также уточнил, что живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
В отделе коммуникаций облуправления полиции уточнили, что по предварительной информации задержанная в неадекватном состоянии гражданка — мать обезглавленной девочки.
Информация об обоих происшествиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
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