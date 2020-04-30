Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч — зараженных уже 106 498 человек, за сутки прибавилось 7 099, почти 40% из них без симптомов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно сообщению, за последние сутки в России подтверждены 7099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2829 случаев (39,9%) без клинических проявлений. Число выявленных за сутки случаев впервые превысило семь тысяч. Накануне был зафиксирован 5841 случай заражения.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что более 1 тыс человек с коронавирусом умерли в РФ, за сутки скончался 101 зараженный.