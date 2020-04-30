Рада обратилась к парламентам и ассамблеям международных организаций с призывом осудить российскую агрессию

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников — граждан Украины.
Как передает «Интерфакс-Украина», за проект постановления № 3068 «Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников — граждан Украины» на внеочередном заседании в четверг проголосовало 309 народных депутатов.
Постановлением также поручается председателю Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.
Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.
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