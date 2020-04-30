Зеленский заявил о необходимости «правильно» выйти из карантина

Президент Владимир Зеленский провел совещание с правительством, на котором попросил разработать план «правильного» завершения карантина в Украине.

«Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности», — заявил глава государства.

Как сообщает сайт президента, об этом шла речь на традиционном совещании Зеленского с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.