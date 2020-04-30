Для Саакашвили нашли другую должность

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы во власти, заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность. Какая — я не могу сказать, потому что это инициатива президента», — сказал Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.
В то же время, председатель фракции «Слуга народа» добавил, что если кандидатуру Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.
«У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели», — добавил депутат.
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