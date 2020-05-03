В Испании резко снизилось количество смертей от коронавируса

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщила в воскресенье газета ABC.

Данный показатель стал самым низким с 17 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 264.