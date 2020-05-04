Суд в Киеве заочно арестовал Януковича на два месяца

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича на два месяца по делу об узурпации власти. Такое решение в понедельник огласила судья Олеся Батрин.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить», — сказала судья.

Экс-президент является подозреваемым в уголовном деле об узурпации власти в Украине.