Илон Маск в шестой раз стал отцом

У основателя космической компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и канадской певицы Граймс родился ребенок. Об этом Маск сообщил в своем Twitter.
«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал он.
У канадской певицы Граймс (Клэр Элис Буше) это первый ребенок, Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон.
Несколькими днями ранее, 1 мая, Маск одним твитом отправил в падение акции компании Tesla. «Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — написал он. После этого поста акции автопроизводителя упали на 9,35%, до $708,77. В моменте их стоимость опускалась до $683,04.
В тот же вечер Маск опубликовал еще несколько записей неоднозначного содержания. Он заявил, что продает все имущество и у него не будет собственного дома, а также потребовал вернуть людям свободу и сообщил, что его девушка, певица Grimes, злится на него.
На фоне этих постов состояние Маска ко 2 мая сократилось на $2,8 млрд, до $36,6 млрд, следовало из рейтинга миллиардеров Forbes. В нем предприниматель находится на 23-м месте.
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