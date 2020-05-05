В Польше число жертв коронавируса достигло 700

Количество жертв коронавируса в Польше достигло 700 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, за период с вечера понедельника до утра вторника скончались два человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше составило 700.
За минувшую ночь в Польше выявлено 236 новых заражений коронавирусом. Общее количество инфицированных составило 14 242.
В связи с коронавирусом госпитализировано более 2738 человек, 100 765 находятся на карантине, 4280 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство страны приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
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