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Эксперт ЮНИСЕФ назвал бессмысленным ношение масок на улице и запрет на посещение парков

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Эксперт ЮНИСЕФ назвал бессмысленным ношение масок на улице и запрет на посещение парков

Карантин в Украине был введен достаточно быстро и был эффективен, но с медицинской точки зрения запрету на посещение парков нет оправдания.

Об этом в интервью Укринформу сказал руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий.

«Я бы сказал, что достаточно быстро ввели карантинные меры. Мне кажется, что это эффективно для замедления распространения инфекции. Другое дело, что я не вижу необходимости носить маски на улице. То есть, с медицинской точки зрения вряд ли есть оправдание тому, чтобы не бегать в парках, не ходить в парках, но, так или иначе, административным указаниям нужно следовать», — сказал Славуцкий

Он отметил, что более эффективным в профилактике COVID-19 является соблюдение социальной дистанции, соблюдение норм элементарной гигиены.

«Более эффективно — держать дистанцию, постоянно мыть руки и не прикасаться к лицу. Известно, что это инфекция, передающаяся капельным и контактным путем. Если находиться на расстоянии двух метров от человека, то при разговоре, пении, чихании, кашле — частички не долетают до тебя. Однако, нужно помнить, что вы можете сами не заболеть, но стать переносчиком инфекции, взяться грязными руками за дверную ручку, а потом за нее возьмется другой человек — вот таким образом и происходит распространение заболевания», — отметил Славуцкий.

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Напомним, что по состоянию на 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 12 697 случаев COVID-19.

В мире количество случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерло 252 420 людей. Выздоровели более 1,2 млн человек.

коронавирус
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Андрей Ермолаев
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