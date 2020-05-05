Кличко разрешил продавать кофе на вынос

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве разрешена работа кофеен на вынос.

«Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение разрешить столичным кофейням работать на вынос», — сказал Кличко на брифинге во вторник.

По словам мэра, это решение является справедливым и поможет восстановиться бизнесу.

Кроме того, он отметил, что 5 мая в Киеве открылось три рынка, а завтра откроется еще два.