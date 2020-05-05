В России 70-80% случаев COVID-19 протекают бессимптомно

Около 70-80% случаев коронавируса в России протекают в легкой форме или бессимптомно, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Василия Акимкина.

"На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания",- сказал Акимкин, слова которого приводятся в сообщении.

Он заявил, что российские тест-системы позволяют своевременно выявлять и изолировать бессимптомных носителей коронавируса и пациентов с легкими клиническими формами, что снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.