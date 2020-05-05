В Германии определились с условиями ослабления принятых из-за пандемии мер

Ведомство федерального канцлера ФРГ определило условия, при которых возможны ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, глава ведомства Хельге Браун во время видеоконференции с руководителями канцелярий премьер-министров немецких регионов заявил, что в одном районе в течение семи дней число новых случаев заражения не должно превышать 35 на 100 тыс. жителей. Если происходит превышение этих показателей (и при этом рост числа заразившихся не связан со вспышкой в одном месте, например в доме для престарелых), власти района будут обязаны немедленно возвратиться к мерам, принятым 20 апреля. Это означает, что школы, парикмахерские, магазины, кроме продовольственных, и другие заведения нужно будет снова закрыть, потребуется вернуться к соблюдению социальных ограничений.
Отмечается, что в среду Меркель обсудит с премьер-министрами федеральных земель вопрос дальнейшего ослабления принятых мер.
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