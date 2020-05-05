В Великобритании отметили снижение общего числа умерших от коронавируса

Общее количество умерших за неделю в Великобритании снизилось впервые с 20 марта, что подтверждает утверждения правительства о том, что пик заболеваемости коронавирусом пройден, свидетельствуют опубликованные во вторник данные бюро национальной статистики.

За неделю 18-24 апреля в Англии и Уэльсе были зарегистрированы 21 тысяча 997 смертей – на 354 меньше, чем за предшествующую неделю, 11-17 апреля, несмотря на рост смертей в домах престарелых. Количество умерших в больницах снизилось еще заметнее: до 8 тысяч 243 против 9 тысяч 434 за предыдущую неделю.

При этом на фоне эпидемии коронавируса снизившийся показатель общей смертности в неделю до 24 апреля на 11,5 тысяч выше, чем средний пятилетний показатель недельной смертности.