Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в контактной группе в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил расширенный состав и регламентировал полномочия делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующий указ Зеленский подписал во вторник, сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Руководитель офиса президента Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в контактной группе, отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена», — говорится в сообщении.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе депутатов Верховной Рады, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Основной состав делегации остался прежним. Ее возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, который, как подчеркнули в офисе Зеленского, «обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций». В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Указом президента на Министерство иностранных дел возлагается «организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности украинской делегации».

Зеленский, по словам главы Офиса, пристально следит за деятельностью контактной группы и заинтересован в эффективной работе украинской делегации «для получения более весомых результатов». «Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций», — заключил Ермак.