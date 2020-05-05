Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 7 мая, сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Заседание созвано по инициативе 156 народных депутатов фракций «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и членов депутатских групп «За будущее» и «Довира» при поддержке 4 парламентариев от «Слуги народа».

Своим распоряжением Разумков созвал заседание в четверг, 7 мая, на 14:00.

В повестке дня заседания два законопроекта: № 3380 «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19» и № 3376 «О внесении изменений в Закон Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)».