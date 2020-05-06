Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривны на уровне 26,9774 грн за доллар против 26,9749 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,2691 грн за евро против 29,5078 грн за евро накануне.