Нефть снова растет в цене

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на баррель североморской марки Brent превысила $32, свидетельствуют данные торгов. К 8:30 по Киеву стоимость контракта стабилизировалась в районе $31.

Июньские фьючерсы на техасскую нефть WTI торгуются на уровне $24,68 за баррель. С начала торгов 6 мая максимум был зафиксирован на уровне $26,08.

Цены на нефть начали постепенно расти после мартовского и апрельского обвалов с 1 мая, вслед за вступлением в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. На первом этапе, до июля, соглашение предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю.