Количество умерших от коронавируса в России превысило 1,5 тысячи

За последние сутки в России умерли 86 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает местный оперативный штаб по противодействую вирусу.

Всего с начала пандемии, с учетом новых смертей, скончались 1537 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заражений, выявленных в РФ, достигло отметки 165 929.