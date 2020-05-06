Бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом составили 1,8 млрд грн

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов — 1,35 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

«По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней совершены платежи (на закупку товаров для борьбы с коронавирусом — ИФ) на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн — средства госбюджета, 1,349 млрд грн — средства местных бюджетов», — указал Минфин в сообщении.

При этом наибольшая сумма (640,8 млн грн) направлена на закупку медикаментов и расходных материалов (в том числе 495 млн грн из местных бюджетов), еще 552,8 млн грн — на закупку оборудования (483,2 млн грн из местных бюджетов), 462,5 млн грн — на маски, антисептики и дезинфекторы (231,6 млн грн из местных бюджетов), отметил Минфин.

«Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2,398 млрд грн (512 млн грн — госбюджет и 1,886 млрд грн — местные бюджеты», — сообщило министерство.