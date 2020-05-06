В больницах Киева от коронавируса на сегодня лечатся 205 человек, 35 из них — в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое — подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них — 8 детей» , - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в среду, передает Интерфакс-Украина.

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва. Однако , по словам мэра, многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

«Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, — ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, — сказал мэр. — И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений », - подчеркнул мэр.