В средине июля Рада объявит о проведении местных выборов

В средине июля Верховная Рада своим голосованием огласит о проведении местных выборов в октябре 2020 года, заявил руководитель партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до средины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и огласит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК», — заявил Корниенко в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.