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Зеленский пригрозил ответственностью местным властям, которые не могут справиться с начислением доплат медикам

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Зеленский пригрозил ответственностью местным властям, которые не могут справиться с начислением доплат медикам

Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании с представителями исполнительной власти по вопросам борьбы с коронавирусом поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в областях.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с учетом доплат в 300%. К тому же министр Максим Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат.

В основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19, поясняется в сообщении.

«Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность», — отметил Зеленский.

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Министр Степанов сообщил, что уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а Минздрав должен получить отчет по каждому врачу.

Степанов также отметил, что уже второй день подряд от коронавируса в Украине выздоравливает более 200 человек. В то же время больных за минувшие сутки зафиксировано больше, чем за предыдущие, и ситуацию необходимо контролировать.

Владимир Зеленский, коронавирус
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