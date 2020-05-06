В Литве карантин продлили сразу до 31 мая

Общенациональный карантин, введенный в Литве в связи с пандемией коронавируса 16 марта и действующий до 11 мая, продлен на три недели. Такое решение приняло в среду правительство страны.

Отметим, что впервые местный Кабмин предусмотрел продление сразу на три недели. Ранее правительство несколько раз продлевало карантинный режим на две недели.

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был отмечен 28 февраля. С начала пандемии в республике из-за коронавируса умерли 49 человек, выздоровели 718 пациентов. Общее число инфицированных составляет более 1,4 тыс. человек.