В Германии решили открыть все магазины независимо от размеров

Правительство ФРГ договорилось с представителями региональных властей в ходе видеоконференции разрешить открыться любым магазинам вне зависимости от их площади. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники.

Как ожидается, подробности договоренностей огласит в течение дня канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В последние недели работать имели права магазины площадью до 800 кв. м. Ограничения вызваны борьбой с распространением коронавируса. В силу местного федерализма каждый регион ФРГ сам решает, когда реализовывать принятые на самом высоком уровне меры.