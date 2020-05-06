В Украине ухудшается погода – в Карпатах ожидается снег

В четверг, 7 мая, ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег, в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег, в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, 7 мая на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В Киеве, как сообщили в Укргидрометцентре, ночью и утром 7 мая также ожидаются значительные дожди (1-й уровень опасности, желтый).