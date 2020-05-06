В Британии уже более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Великобритании превысило 200 тыс., число летальных исходов — 30 тыс. Об этом заявил в среду на брифинге министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

«Анализ 201 101 человека оказался положительным, это означает увеличение на 6 111 человек по сравнению со вчерашним днем. К сожалению, из тех пациентов, анализы которых оказались положительными на коронавирус, 30 076 умерли, это увеличение на 649 пациентов со вчерашнего дня», — сказал министр.

Таким образом, количество ежедневно фиксируемых в стране летальных исходов из-за коронавируса, которое в воскресенье и понедельник опустилось до уровня 288-315 случаев, вновь увеличилось. Накануне было сообщено о почти 700 смертях, а по общему количеству умерших пациентов страна вышла на второе место в мире, обойдя Италию.

Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди вторая фаза борьбы с распространением коронавируса, когда часть введенных 23 марта назад ограничений будет снята.

В среду Джонсон выразил надежду, что это процесс может начаться 11 мая. Он пообещал обнародовать 10 мая план постепенного выхода страны из карантина.